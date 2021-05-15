«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» сыграют в следующем сезоне в РПЛ, стыковых матчей не будет

В следующем розыгрыше российской премьер-лиги примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе российского футбола.

Ранее Бюро Исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

Таким образом, из-за того, что «Оренбург», занявший второе место, и «Алания», гарантировавшая себе четвертую строчку, не получили лицензий, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4 места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», - говорится в регламенте.

Напомним, что апелляционный комитет РФС отклонил протесты «Оренбурга» и «Алании» на получение лицензии.