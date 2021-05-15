«Торпедо» проиграло дома «Шиннику», «Крылья» и «Оренбург» одержали победы в последнем туре ФНЛ

На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»

Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».