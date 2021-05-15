«Торпедо» проиграло дома «Шиннику», «Крылья» и «Оренбург» одержали победы в последнем туре ФНЛ

В матче заключительного, 42-го тура ФНЛ московское «Торпедо» на своем поле уступило ярославскому «Шиннику» - 0:1.
Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил полузащитник гостей Дмитрий Самойлов.
«Торпедо» на данный момент занимает шестой место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка. «Шинник» гарантировано замыкает таблицу (22-я позиция), набрав 25 очков.
В другом матче игрового дня «Крылья Советов», вышедшие в РПЛ, на выезде переиграли калининградскую «Балтику» - 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий самарцев Егор Голенков.
«Крылья» заняли первое место, набрав 101 очко. «Балтика» на пятой строчке (73).
«Оренбург» в заключительном туре сезона переиграл дома брянское «Динамо» - 3:2.
В составе хозяев голами отметились Андрей Козлов (7-я минута), Кирилл Капленко (46) и Алексей Скворцов (89, с пенальти). У «Динамо» мячи забивали Григорий Чиркин (52) и Вячеслав Дрогунов (90+4).
«Оренбург» по спортивному принципу обеспечил себе выход в РПЛ, заняв второе место с 94 очками, но не прошел лицензирование. Брянская команда закончила сезон на 20-й строчке таблицы, имея в активе лишь 32 очка.