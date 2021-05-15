Аджоев - об отсутствии стыковых матчей: Это хорошая новость для «Арсенала»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал комментарий после принятого РФС решения не проводить стыковые матчи.

«Честно говоря, еще не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет - это хорошая новость для «Арсенала». Больше ничего не могу сказать, все остальное - после завтрашней игры», - приводит слова Аджоева «Чемпионат».

Напомним, что апелляционный комитет РФС отклонил протесты «Оренбурга» и «Алании» на получение лицензии.

Таким образом, в следующем розыгрыше российской премьер-лиги примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе российского футбола.