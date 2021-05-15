«Милан» сообщил, что Ибрагимович пропустит из-за травмы шесть недель, швед рискует не сыграть на ЧЕ

«Милан» подтвердил информацию о травме колена у шведского форварда «россонери» Златана Ибрагимовича.

Как сообщает официальный сайт клуба, 39-летний футболист избежит хирургического вмешательства, но на восстановление у него уйдет около шести недель.

Таким образом, Ибрагимович рискует пропустить чемпионат Европы, который для сборной Швеции стартует 14 июня матчем с Испанией. Также скандинавская команда сыграет на групповом этапе со Словакией (18 июня) и с Польшей (23 июня).

Напомним, что Златан в середине марта принял решение возобновить карьеру в сборной во многом для того, чтобы сыграть на чемпионате Европы.