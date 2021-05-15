«Зенит» поздравил Дзюбу с рождением сына

Футбольный клуб «Зенит» поздравил нападающего сборной России Артема Дзюбу с рождением третьего сына.

«Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей — Никиту и Максима — с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!» – написано в поздравлении на официальном сайте питерской команды.

Добавим, что «Зенит» за два тура до конца чемпионата РПЛ обеспечил себе чемпионство.

Завтра команда Сергея Семака проведет заключительный матч в сезоне на выезде с «Тамбовом», который по итогам чемпионата покинет высший дивизион.