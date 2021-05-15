Рекечинский – перед матчем «Рубин» – «Ротор»: Это самый важный матч сезона

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился ожиданиями от заключительного матча своей команды в сезоне 2020/21 годов.

— У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива. В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый, — передает слова Рекечинского Sport24.

«Ротор» с 21 очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на четвертой строчке, набрав 52 очка, и опережает «Сочи», у которого столько же очков, по личным встречам.

Напомним, что стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет.