Источник: ЦСКА ведет переговоры о покупке Мухина

ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, клубы ведут активные переговоры о переходе 19-летнего футболиста. Контракт Мухина с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

Мухин проводит первый сезон в «Локомотиве». Полузащитник провел в текущем чемпионате РПЛ 15 матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Мухина на подготовительный сбор перед чемпионатом Европы.