Гендиректор «Крыльев Советов»: Все понимают, что в ситуации с Сергеевым не все зависит от клуба

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о будущем в команде Дмитрия Комбарова и Ивана Сергеева.

«Уйдет ли Комбаров? Пока не знаю. У нас вчера было предварительное совещание, на следующей неделе будет еще одно, тогда что-то может стать известно. Сейчас идет обсуждение формирования состава на следующий сезон. С Сергеевым несколько другая ситуация, там не все зависит от желания клуба, все это понимают», — приводит Sport24 слова функционера.

Напомним, что «Крылья Советов» стали победителями чемпионата ФНЛ, набрав 101 очко в 42 матчах, и в следующем сезоне примут участие в РПЛ.

Сергеев забил 40 мячей в 42 играх и стал лучшем бомбардиром лиги, опередив ближайшего конкурента на 16 голов.

Комбаров провел 27 матчей, не отметившись результативными действиями.