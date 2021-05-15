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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 61' Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 3.80 Х 1.85 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 61' Саутгемптон 2 Фулхэм 0 П1 1.01 Х 29.0 П2 36.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 62' Кастельон 0 Понферрадина 1 П1 6.00 Х 3.20 П2 1.75
Италия - Серия B не начался Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 45+2' Лудогорец 2 Арда 1 П1 1.18 Х 6.30 П2 15.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 19' Мафра 0 Арока 1 П1 7.60 Х 5.10 П2 1.33
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.16 Х 3.70 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.67 Х 3.90 П2 5.10
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.27 Х 3.10 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.72 Х 3.70 П2 5.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.18 П2 4.90
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.10 П2 1.37
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.38 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.56 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.90 П2 1.18
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.30 Х 3.90 П2 2.10
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.50
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
15 мая 17:01
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Крыльев Советов»: Все понимают, что в ситуации с Сергеевым не все зависит от клуба

Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ в сезоне 2020/2021.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о будущем в команде Дмитрия Комбарова и Ивана Сергеева.

«Уйдет ли Комбаров? Пока не знаю. У нас вчера было предварительное совещание, на следующей неделе будет еще одно, тогда что-то может стать известно. Сейчас идет обсуждение формирования состава на следующий сезон. С Сергеевым несколько другая ситуация, там не все зависит от желания клуба, все это понимают», — приводит Sport24 слова функционера.

Напомним, что «Крылья Советов» стали победителями чемпионата ФНЛ, набрав 101 очко в 42 матчах, и в следующем сезоне примут участие в РПЛ.

Сергеев забил 40 мячей в 42 играх и стал лучшем бомбардиром лиги, опередив ближайшего конкурента на 16 голов.

Комбаров провел 27 матчей, не отметившись результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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