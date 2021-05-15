Андрей Дмитриев: У нас играли ребята, которые еще были не готовы выступать на высоком уровне

Главный тренер «Чертаново» Андрей Дмитриев подвел итоги выступления своей команды в сезоне 2020/21 годов, по итогам которого клуб покинул первый дивизион России.

— Мы задействовали молодых футболистов, которые почувствовали, что такое ФНЛ, посмотрим, как они будут развиваться дальше. У нас играли ребята, которые еще были не готовы выступать на высоком уровне, - только вышли из ЮФЛ и сразу в ФНЛ, поэтому чудес не бывает, — передает слова Дмитриева ТАСС.

«Чертаново» в 42 матчах набрало 27 очков и заняло 21-е место, опередив лишь ярославский «Шинник».