Зидан - о своем будущем в «Реале»: Наступает момент, когда перемены могут пойти во благо команды

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свой возможный уход из клуба по окончании сезона.

«Все считают, что я уйду из «Реала», потому что не хочу брать на себя ответственность в сложной ситуации. Это не так. Я отдаю все силы тому делу, которым занимаюсь. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо команды. Иногда нужно остаться, а иногда уйти», — цитирует Зидана Marca.

Напомним, что «Реал» три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов под руководством Зидана. В текущем сезоне мадридский клуб вылетел в полуфинале ЛЧ, уступив «Челси».

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский клуб возглавит экс-форвард команды Рауль.