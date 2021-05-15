Бакаев – перед матчем «Рубин» – «Ротор»: Будет сложный матч, они приедут биться

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет. «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас, — цитирует футболиста официальный сайт казанского клуба.

«Рубин» располагается на четвертой строчке, набрав 52 очка, и опережает «Сочи», у которого столько же очков, по личным встречам. «Ротор» с 21 очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.