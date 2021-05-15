«Аталанта» на выезде переиграла «Дженоа», Миранчук отдал голевую передачу, у Шомуродова дубль

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде победила «Дженоа» со счетом 4:3.
В составе победителей отличились Дуван Сапата (9-я минута), Руслан Малиновский (26), Робин Госенс (44) и Марио Пашалич (51).
Россиянин Алексей Миранчук записал себе в актив голевую передачу.
У «Дженоа» дубль оформил Эльдор Шомуродов (48 и 84), еще один мяч забил Горан Пандев (67).
«Аталанта» занимает вторую строчку в таблице, набрав 78 очков. У идущего третьим «Милана» 75 очков, но игра в запасе. «Дженоа» на 14-м месте (39).