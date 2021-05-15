Евгений Бушманов: Задача была остаться в ФНЛ, и команда ее выполнила

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подвел итоги выступления своей команды в сезоне 2020/21 годов, по итогам которого клуб сохранил прописку в ФНЛ.

— Задача была остаться в ФНЛ, и команда ее выполнила. Планирую ли я остаться работать в команде? Да, планирую.

В плане контакта с игроками все было нормально. В принципе, сейчас надо все проанализировать, так как это было довольно напряженно. Бороться за выживание всегда непросто, поэтому у нас был непростой период. Но я рад, что ребята справились, — приводит слова Бушманова ТАСС.

«Спартак-2» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.