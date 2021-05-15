«Томь» и «Акрон» покинули ФНЛ

По итогам 42-го тура ФНЛ определились все команды, которые не сумели сохранить прописку в первом дивизионе.
Тольяттинский «Акрон» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.
Голами в составе победителей отметились Павел Яковлев (42-я минута) и Максим Максимов (60-я).
«Краснодар-2» в родных стенах одержал победу со счетом 1:0 над астраханским «Волгарем», благодаря реализованному пенальти на 5-й минуте в исполнении Эдуарда Сперцяна.
«Томь» дома сыграла вничью 1:1 с третьей командой чемпионата «Нижним Новгородом».