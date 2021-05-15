«Айнтрахт» проиграл «Шальке» и не смог обойти дортмундскую «Боруссию» в борьбе за место в ЛЧ

В 33-м туре чемпионата Германии «Шальке» на своем поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 4:3.
На 15-й минуте Клас-Ян Хунтелар вывел хозяев вперед, добив мяч в сетку после того, как вратарь гостей Кевин Трапп парировал его удар с 11-метрового.
Далее «Айнтрахт» добился перевеса 2:1. Андре Силва забил головой на 29-й, а на 51-й защитник «Шальке» Салиф Сане срезал мяч в свои ворота.
После этого три гола подряд организовали сине-белые. Бленди Идризи сделал счет 2:2 на 53-й минуте после передачи Хунтелара, на 60-й ударом с правой забил Флориан Флик, а на 64-й отличился Мэттью Хоппе.
На 72-й Силва оформил дубль, до минимума сократив отставание «Айнтрахта», однако «Шальке» сохранил победный счет.
Благодаря поражению клуба из Франкфурта дортмундская «Боруссия» сохранила за собой четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. У желто-черных 58 очков после 32 встреч. «Айнтрахт» имеет 57 очков после 33 игр. Если завтра, 16 мая, «Боруссия» выиграет в гостях у «Майнца», то обеспечит себе финиш в первой четверке.
«Шальке» одержал лишь третью победы в текущем чемпионате и занимает последнее 18-е место, имея 16 очков. Клуб из Гельзенкирхена даже теоретически не может подняться с последнего места и следующий сезон проведет во второй бундеслиге.
22 мая состоятся матчи «Айнтрахт» – «Фрайбург» и «Кельн» – «Шальке».
Чемпионат Германии
33-й тур
«Шальке» (Гельзенкирхен) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – 4:3 (1:1)
Голы: Хунтелар, 15, Идризи, 53, Флик, 60, Хоппе, 64 – Андре Силва, 29, 72, С.Сане, 51 (автогол).
Нереализованный пенальти: Хунтелар, 15 (вратарь).