«Айнтрахт» проиграл «Шальке» и не смог обойти дортмундскую «Боруссию» в борьбе за место в ЛЧ

В 33-м туре чемпионата Германии «Шальке» на своем поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 4:3.

На 15-й минуте Клас-Ян Хунтелар вывел хозяев вперед, добив мяч в сетку после того, как вратарь гостей Кевин Трапп парировал его удар с 11-метрового.

Далее «Айнтрахт» добился перевеса 2:1. Андре Силва забил головой на 29-й, а на 51-й защитник «Шальке» Салиф Сане срезал мяч в свои ворота.

После этого три гола подряд организовали сине-белые. Бленди Идризи сделал счет 2:2 на 53-й минуте после передачи Хунтелара, на 60-й ударом с правой забил Флориан Флик, а на 64-й отличился Мэттью Хоппе.

На 72-й Силва оформил дубль, до минимума сократив отставание «Айнтрахта», однако «Шальке» сохранил победный счет.