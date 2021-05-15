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Италия - Серия А перерыв Ювентус 2 Интер М 1 П1 1.27 Х 5.80 П2 11.0
Кубок Англии 1-й тайм, 38' Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 1-й тайм, 19' ОФИ 1 Панетоликос 0 П1 1.20 Х 6.20 П2 11.0
Греция - Суперлига 1-й тайм, 18' Аполлон Смирни 0 Ламия 1 П1 5.40 Х 3.80 П2 1.60
Греция - Суперлига 1-й тайм, 18' Атромитос 0 Волос 0 П1 1.95 Х 3.10 П2 4.10
Испания - Сегунда 1-й тайм, 19' Луго 0 Мирандес 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Греция - Суперлига 1-й тайм, 19' Ларисса 0 ПАС 0
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НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.18 П2 4.90
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.46 П2 2.70
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.46 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 5.70 П2 1.14
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.30 Х 3.70 П2 2.16
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.50 П2 2.20
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.50
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.75 Х 4.60 П2 3.80
15 мая 18:43
автор: Александр Поволоцкий

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», Левандовски повторил рекорд Мюллера по голам за сезон

Встреча бундеслиги прошла на арене «Шварцвальд-Штадион».

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.

В составе мюнхенского клуба отличились Роберт Левандовски (26-я минута, с пенальти) и Лерой Сане (53). У «Фрайбурга» мячи забили Мануэль Гульде (29) и Кристиан Гюнтер (81).

Для Левандовски гол в этом матче стал 40-м в сезоне. Таким образом, поляк повторил рекорд немца Герда Мюллера по количеству забитых мячей в одном сезоне бундеслиги. Легендарный бомбардир провел аналогичный по результативности чемпионат-1971/1972.

Добавим, что «Бавария» завершает сезон в статусе досрочного чемпиона. Клуб из Мюнхена набрал 75 очкаов. «Фрайбург» занимает десятое место, имея в активе 45 очков.

В заключительном туре «Бавария» примет дома «Аугсбург» (22 мая). В этот же день «Фрайбург» проведет выездной матч с «Айнтрахтом».

источник: «Советский спорт»
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