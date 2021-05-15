«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», Левандовски повторил рекорд Мюллера по голам за сезон

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.

В составе мюнхенского клуба отличились Роберт Левандовски (26-я минута, с пенальти) и Лерой Сане (53). У «Фрайбурга» мячи забили Мануэль Гульде (29) и Кристиан Гюнтер (81).

Для Левандовски гол в этом матче стал 40-м в сезоне. Таким образом, поляк повторил рекорд немца Герда Мюллера по количеству забитых мячей в одном сезоне бундеслиги. Легендарный бомбардир провел аналогичный по результативности чемпионат-1971/1972.

Добавим, что «Бавария» завершает сезон в статусе досрочного чемпиона. Клуб из Мюнхена набрал 75 очкаов. «Фрайбург» занимает десятое место, имея в активе 45 очков.

В заключительном туре «Бавария» примет дома «Аугсбург» (22 мая). В этот же день «Фрайбург» проведет выездной матч с «Айнтрахтом».