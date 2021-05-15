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15 мая 18:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Байер» сыграл вничью с «Унион Берлин», однако гарантировал себе выход в Лигу Европы

Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле уступила «Штутгурту».

Леверкузенский «Байер» гарантировал себе выход в Лигу Европы сезона-2021/22.

В 33-м туре чемпионата Германии команда из Леверкузена на своем поле сыграла вничью 1:1 с клубом «Унион Берлин», а в параллельной встрече менхенгладбахская «Боруссия» дома уступила «Штутгарту» со счетом 1:2.

В матче «Байер» – «Унион» на 26-й минуте Флориан Вирц вывел хозяев вперед, а 72-й на равновесие восстановил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, в прошлом выступавший за леверкузенцев.

В Менхенгладбахе «Боруссия» открыла счет на 45-й минуте стараниями своего капитана Ларса Штиндля, но в итоге «Штутгарту» принесли победы голы, которые на 72-й и 76-й минутах забили соответственно японец Ватару Эндо и серб Саша Калайджич.

В Германии прямые путевки в Лигу Европы получают команды, которые займут пятое и шестое место. «Байер» в настоящий момент занимает шестую строчку, набрав 52 очка в 33 матчах. «Унион Берлин» идем седьмым, имея 47 очков, а менхенгладбахская «Боруссия», оставшись с 46 очками, опустилась на восьмое место.

«Штутгарт» поднялся на девятую строчку таблицы, набрав 45 очков.

22 мая в заключительном 34-м туре сыграют «Боруссия» (Дортмунд) – «Байер», «Унион Берлин» – «РБ Лейпциг», «Вердер» – «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Штутгарт» – «Арминия».

Чемпионат Германии
33-й тур

«Байер» (Леверкузен) – «Унион Берлин» – 1:1 (1:0)
Голы: Вирц, 26 – Похьянпало, 72.

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Штутгарт» – 1:2 (1:0)
Голы: Штиндль, 45 – Эндо, 72, Калайджич, 76.

источник: «Советский спорт»
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