«Байер» сыграл вничью с «Унион Берлин», однако гарантировал себе выход в Лигу Европы

Леверкузенский «Байер» гарантировал себе выход в Лигу Европы сезона-2021/22.

В 33-м туре чемпионата Германии команда из Леверкузена на своем поле сыграла вничью 1:1 с клубом «Унион Берлин», а в параллельной встрече менхенгладбахская «Боруссия» дома уступила «Штутгарту» со счетом 1:2.

В матче «Байер» – «Унион» на 26-й минуте Флориан Вирц вывел хозяев вперед, а 72-й на равновесие восстановил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, в прошлом выступавший за леверкузенцев.

В Менхенгладбахе «Боруссия» открыла счет на 45-й минуте стараниями своего капитана Ларса Штиндля, но в итоге «Штутгарту» принесли победы голы, которые на 72-й и 76-й минутах забили соответственно японец Ватару Эндо и серб Саша Калайджич.

В Германии прямые путевки в Лигу Европы получают команды, которые займут пятое и шестое место. «Байер» в настоящий момент занимает шестую строчку, набрав 52 очка в 33 матчах. «Унион Берлин» идем седьмым, имея 47 очков, а менхенгладбахская «Боруссия», оставшись с 46 очками, опустилась на восьмое место.