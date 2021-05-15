Наумов – о Николиче: Он допускает слишком много провалов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о наставнике красно-зеленых Марко Николиче.

— Я не очень доверяю этому тренеру. Он допускает слишком много провалов, которые говорят о его неготовности подготовить команду к конкретному матчу. Это не его вина — это его беда. Что касается достижений: Кубок России — это хорошо, но игра с «Динамо» оказалась провальной. Когда нужно было показать все, он поступил абсолютно безвольно, — передает слова Наумова телеканал «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ за тур до окончания чемпионата с 53 очками.

12 мая железнодорожники стали обладателем Кубка России сезона-2020/21, обыграв в финале турнира самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.