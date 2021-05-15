Александр Головин: Думаю, это мой лучший сезон, хорошо потрудился после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру за клуб в текущем сезоне.

«Мне не повезло на старте сезона. Впервые так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но я смог восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован. Это мой лучший сезон? Думаю, да. Не могу объяснить, почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой», - приводит слова футболиста сайт «Монако».

В текущем сезоне Головин провел 23 матча, в которых забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.

Россиянин попал в расширенный список национальной команды перед чемпионатом Европы.