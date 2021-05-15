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15 мая 20:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Оренбург» предложил новую надпись на футболках: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем» (фото)

РФС отказал клубу в выдаче лицензии для выступления в РПЛ.

Пресс-служба «Оренбурга» предложила в твиттере новый дизайн футболок на следующий сезон с надписью такого содержания: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – сказано в сообщении.

Хотя команда Марцела Лички заняла второе место в первенстве ФНЛ, набрав 94 очка, Российский футбольный союз не выдал «Оренбургу» лицензию для выступления в премьер-лиге в следующем сезоне.

Право на повышение в классе получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковые матчи проводить не будут.

источник: ФК «Оренбург»
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