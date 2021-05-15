«Оренбург» предложил новую надпись на футболках: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем» (фото)

Пресс-служба «Оренбурга» предложила в твиттере новый дизайн футболок на следующий сезон с надписью такого содержания: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – сказано в сообщении.

Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство? pic.twitter.com/XGUjH65g9g — ФК Оренбург (@fcorenburg) May 15, 2021

Хотя команда Марцела Лички заняла второе место в первенстве ФНЛ, набрав 94 очка, Российский футбольный союз не выдал «Оренбургу» лицензию для выступления в премьер-лиге в следующем сезоне.