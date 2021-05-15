Кержаков уходит с поста главного тренера «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Хочу лишь сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам», - приводит пресс-служба ФНЛ слова специалиста.

Напомним, что Кержаков возглавил «Томь» в прошлом году после работы с юношеской сборной России (до 17 лет).

Томская команда расположилась на 18-й строчке таблицы ФНЛ, набрав 41 очко. «Томь» еще может остаться в лиге, так как лидирующий в южной зоне ПФЛ «Кубань-Холдинг» не подавал документы на лицензирование.