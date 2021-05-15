Кержаков уходит с поста главного тренера «Томи»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+5' ОФИ 2 Панетоликос 2
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+3' Ларисса 2 ПАС 0
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+4' Атромитос 1 Волос 0
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+4' Аполлон Смирни 0 Ламия 1
Болгария - Первая лига 2-й тайм, 68' Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 4.80 Х 1.65 П2 4.10
НБА - регулярный чемпионат перерыв Индиана Пэйсер 56 Лос-Анджелес Л 64 П1 5.80 П2 1.14
НБА - регулярный чемпионат перерыв Нью-Йорк Никс 63 Шарлотт Хорнет 54 П1 1.08 П2 7.70
НБА - регулярный чемпионат перерыв Бруклин Нетс 61 Чикаго Буллз 51 П1 1.08 П2 8.10
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 3' Сан-Антонио Сп 2 Финикс Санз 10
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Миннесота Тимб 11 Бостон Селтикс 5 П1 1.71 П2 2.14
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.04
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.50
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.75 Х 4.60 П2 3.80
15 мая 20:51
автор: Александр Поволоцкий

Кержаков уходит с поста главного тренера «Томи»

Бывший футболист сборной России возглавил сибирскую команду в сентябре 2020 года.

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Хочу лишь сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам», - приводит пресс-служба ФНЛ слова специалиста.

Напомним, что Кержаков возглавил «Томь» в прошлом году после работы с юношеской сборной России (до 17 лет).

Томская команда расположилась на 18-й строчке таблицы ФНЛ, набрав 41 очко. «Томь» еще может остаться в лиге, так как лидирующий в южной зоне ПФЛ «Кубань-Холдинг» не подавал документы на лицензирование.

источник:
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России стала последней на Чешских хоккейных играх, проиграв хозяевамЦСКА хочет приобрести полузащитника тульского "Арсенала""Like Центр" Аяза Шабутдинова привлек инвестиции от основателя "Партии Еды" Михаила ПерегудоваОбнаженная ведущая канала «Россия 1» запечатлелась в джакузиРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоУткин — об избиении Фетисова
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Проваливаем третьи периоды. Болевые точки сборной России за неделю до старта ЧМ-2021
Сборная России потерпела первое поражение в Евротуре-2020/21, уступив в Праге финнам – 1:4.
30-й тур РПЛ: ни одной бесплатной трансляции, все судьи и комментаторы
16 мая пройдут заключительные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 30-м туре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика