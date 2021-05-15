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«Ювентус» вдесятером обыграл «Интер» и поднялся на четвертое место, обойдя «Наполи»
15 мая 20:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Ювентус» вдесятером обыграл «Интер» и поднялся на четвертое место, обойдя «Наполи»

Криштиану Роналду не реализовал пенальти, но все-таки забил.

В 37-м туре чемпионата Италии туринский «Ювентус» на своем поле обыграл миланский «Интер» с результатом 3:2.

На 24-й минуте вратарь гостей Самир Ханданович парировал пенальти в исполнении Криштиану Роналду, но португалец все-таки открыл счет, добив мяч в сетку.

На 35-й Ромелу Лукаку восстановил равновесие, реализовав 11-метровый, однако перед свистком на перерыв Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперед, исполнив точный удар с линии штрафной (45+3).

На 55-й туринцы остались вдесятером. За фол против Лукаку второе предупреждение получил полузащитник Родриго Бентанкур.

На 83-й счет стал 2:2 после того, как Джорджо Кьеллини в борьбе с Лукаку срезал мяч в свои ворота, но на 88-й Куадрадо оформил дубль и в третий раз вывел «Юве» вперед, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол Ивана Перишича против Уэстона Маккенни.

В компенсированное время вдесятером остался «Интер». Второе предупреждение получил хавбек Марцело Брозович (90+2).

Напомним, что «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии, прервав 9-летнюю гегемонию «Ювентуса» в серии А. В настоящее время у команды Антонио Конте 88 очков.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвертое место, обогнав «Наполи». У неаполитанцев 73 очка, и завтра, 16 мая, они сыграют на выезде с «Фиорентиной». От Италии прямые путевки в Лигу чемпионов получают четыре лучшие команды.

23 мая состоятся матчи заключительного 38-го тура «Интер» – «Удинезе» и «Болонья» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

37-й тур

«Ювентус» (Турин) – «Интер» (Милан) – 3:2 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (с пенальти) – Лукаку, 35 (с пенальти), Кьеллини, 83.

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 24 (вратарь).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Демирал, 70), Криштиану Роналду (Мората, 70), Кулушевски (Маккенни, 58).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Весино, 80), Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 73), Дармиан (Перишич, 46), Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Предупреждения: Кулушевски, 13, Бентанкур, 20, Кьеллини, 85, Куадрадо, 90 – Дармиан, 23, Лаутаро Мартинес, 74, Бастони, 77, Брозович, 88.

Удаления: Бентанкур, 55 – Брозович, 90+2.

источник: «Советский спорт»
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