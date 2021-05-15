«Лестер» впервые стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Челси»

«Лестер» в финале Кубка Англии со счетом 1:0 победил лондонский «Челси».
Единственный гол в матче забил 24-летний полузащитник «лис» Юри Тилеманс на 63-й минуте.
Для тренера «Лестера» Брендана Роджерса этот трофей стал первым в его карьере в Англии.
В сезоне-2013/14 48-летний англичанин приводил «Ливерпуль» ко второму месту в АПЛ.
«Аристократы» восемь раз побеждали в Кубке Англии.
Кубок Англии
Финал
«Челси» – «Лестер» – 0:1 (0:0)
Голы: Тилеманс, 63.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Хадсон-Одой, 76), Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржинью (Хаверц, 76), Алонсо (Чилуэлл, 68), Зиех (Пулишич, 68), Вернер, Маунт.
«Лестер»: Шмайхель, Кастань, Сеюнджю, Эванс (Олбрайтон, 34), Фофана, Томас (Морган, 82), Ндиди, Тилеманс, Перес (Чоудхери, 82), Ихеаначо (Мэддисон, 68), Варди.
Предупреждения: Вернер, 40 – Фофана, 36.
Судья: Майкл Оливер
Стадион: Уэмбли