«Лестер» впервые стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Челси»

«Лестер» в финале Кубка Англии со счетом 1:0 победил лондонский «Челси».

Единственный гол в матче забил 24-летний полузащитник «лис» Юри Тилеманс на 63-й минуте.

Для тренера «Лестера» Брендана Роджерса этот трофей стал первым в его карьере в Англии.

В сезоне-2013/14 48-летний англичанин приводил «Ливерпуль» ко второму месту в АПЛ.

«Аристократы» восемь раз побеждали в Кубке Англии.