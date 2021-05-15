Жемалетдинов - о матче «Уфы» с «Арсеналом»: Будем стараться пресечь все опасные стороны туляков

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился мнением об игре команды «Арсенал», с которой башкирский клуб сыграет в матче 30-го тура чемпионата России.

«Они неплохо играют в пас, у них хорошая комбинационная игра, в целом, команда сыгранная. Плюс они давно выступают таким составом. Туляки больше контролируют мяч, стараются играть в позиционный футбол, но любят убегать в быстрые атаки. Алексей Борисович в любом случае сделает акцент на то, как они играют, но мы будем отталкиваться от своей игры и будем стараться пресечь все опасные стороны «Арсенала», - цитирует футболиста сайт «Уфы».

Напомним, что по итогам заключительного тура чемпионата определится вторая команда, которая покинет РПЛ. Матчи пройдут 16 мая.

На данный момент «Арсенал» занимает 13-е место в таблице, имея в активе 23 очка. «Уфа» на 14-й строчке с 22 очками. На 15-м месте располагается «Ротор» (21).

Волгоградская команда сыграет в гостях с «Рубином».