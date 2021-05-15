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15 мая 21:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Спортинг» в предпоследнем туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Бенфике»

Зелено-белые досрочно завоевали титул.

В 33-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле победила «Спортинг» со счетом 4:3 в лиссабонском дерби.

По ходу первого тайма хозяева выигрывали 3:0. Харис Сеферович открыл счет на 12-й минуте, на 29-й отличился Пицци, а на 37-й – Лукас.

Перед перерывом (45+1) полузащитник гостей Педру Гонсалвеш отквитал один мяч, но на 49-й Сеферович вновь сделал перевес «Бенфики» крупным, реализовав пенальти и оформив дубль.

Стоит отметить, что Пицци к своему голу добавил две результативные передачи.

Далее «Спортинг» до минимума сократил отставание, но не смог избежать первого поражения в сезоне. Нану Сунтуш поразил ворота Эдсона Лейте на 62-й минуте, а на 77-й Гонсалвеш забил свой второй гол за вечер, реализовав пенальти.

В 32 предыдущих турах «Спортинг» ни разу не проиграл, одержав 25 побед и семь раз сыграв вничью. Команда Рубен Аморим досрочно выиграла чемпионат и в данный момент в ее активе 82 очка.

«Бенфика» с 73 очками находится на третьей строчке таблицы.

19 мая состоятся матчи «Спортинг» – «Маритиму» и «Гимарайнш» – «Бенфика».

Чемпионат Португалии

33-й тур

«Бенфика» (Лиссабон) – «Спортинг» (Лиссбон) – 4:3 (3:1)

Голы: Сеферович, 12, 49 (с пенальти), Пицци, 29, Лукас, 37 – Педру Гонсалвеш, 45+1, 77 (с пенальти), Нуну Сантуш, 62.

источник: «Советский спорт»
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