«Спортинг» в предпоследнем туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Бенфике»

В 33-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле победила «Спортинг» со счетом 4:3 в лиссабонском дерби.

По ходу первого тайма хозяева выигрывали 3:0. Харис Сеферович открыл счет на 12-й минуте, на 29-й отличился Пицци, а на 37-й – Лукас.

Перед перерывом (45+1) полузащитник гостей Педру Гонсалвеш отквитал один мяч, но на 49-й Сеферович вновь сделал перевес «Бенфики» крупным, реализовав пенальти и оформив дубль.

Стоит отметить, что Пицци к своему голу добавил две результативные передачи.

Далее «Спортинг» до минимума сократил отставание, но не смог избежать первого поражения в сезоне. Нану Сунтуш поразил ворота Эдсона Лейте на 62-й минуте, а на 77-й Гонсалвеш забил свой второй гол за вечер, реализовав пенальти.