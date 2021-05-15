Роберт Левандовски: Я пришел к цели, которая когда-то казалась невероятной

Футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от своего исторического достижения.

— Я пришел к цели, которая когда-то казалась невероятной. Очень горжусь тем, что творю историю «Баварии» и играю в ней роль, которую фанаты будут говорить своим детям, следуя примеру таких людей, как Герд Мюллер.

Индивидуальные достижения в футболе возможны только благодаря партнерам по команде. Я благодарю их и всех сотрудников «Баварии». Я всегда ставлю планку как можно выше, всегда жду от себя большего и хочу покорять новые вершины. Спасибо, что верите в меня, — написал Левандовски в своем инстаграме.

В заключительном туре у поляка будет шанс побить рекорд Мюллера.

22 мая мюнхенский клуб примет «Аугсбург».