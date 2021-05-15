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15 мая 22:13
автор: Виктор Шарафудинов

Спартак Гогниев: «Алания» заслужила попадание в стыковые матчи, дайте нам сыграть в футбол!

РФС отказал владикавказскому клуб в лицензии на право сыграть в РПЛ.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев возмутился по поводу отмены стыковых матчей.

«Оренбург» и клуб из Владикавказа не прошли лицензирование на соответствие требованиям регламента РПЛ. Было объявлено о том, что в следующем сезоне в элитном дивизионе сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а проводить стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ не будут.

Напомним, что «Алания» завершила сезон на четвертом месте, набрав 77 очков.

«Если оценивать год в целом, считаю, мы заслужили попадание в стыковые матчи, – цитирует Гогниева офицальны сайт владикавказского клуба. Заняли четвертое место и по спортивному принципу должны их сыграть. Не знаю, как разрешится ситуация, но моя команда заслуживает этого.

Я считаю, что спорт всегда должен быть выше всех этих вещей. Поэтому хочу попросить людей, которые могут повлиять на эту ситуацию, дать нам сыграть две игры с командой премьер-лиги. Что будет дальше – это уже решение вышестоящих инстанций, но спортивный принцип должен быть, и мы заслужили это! Моим ребятам неважно, достроенный у нас стадион или недостроенный. Им важен футбол. Если отнять у них эту возможность, это будет неправильно.

Ребята весь год на жилах провели. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ! Дайте нам показать футбол на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ. Да, есть какие-то денежные вопросы, материальные ценности, но прежде всего — это спортивный принцип, и мы заняли четвертое место!

Пока что команда не будет отпущена в отпуск. Ребята ни в чем не виноваты. Дайте нам сыграть в футбол! Мы год ради этого пыхтели и не спали ночами».

источник: ФК «Алания»
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