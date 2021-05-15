Спартак Гогниев: «Алания» заслужила попадание в стыковые матчи, дайте нам сыграть в футбол!

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев возмутился по поводу отмены стыковых матчей.

«Оренбург» и клуб из Владикавказа не прошли лицензирование на соответствие требованиям регламента РПЛ. Было объявлено о том, что в следующем сезоне в элитном дивизионе сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а проводить стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ не будут.

Напомним, что «Алания» завершила сезон на четвертом месте, набрав 77 очков.

«Если оценивать год в целом, считаю, мы заслужили попадание в стыковые матчи, – цитирует Гогниева офицальны сайт владикавказского клуба. Заняли четвертое место и по спортивному принципу должны их сыграть. Не знаю, как разрешится ситуация, но моя команда заслуживает этого.

Я считаю, что спорт всегда должен быть выше всех этих вещей. Поэтому хочу попросить людей, которые могут повлиять на эту ситуацию, дать нам сыграть две игры с командой премьер-лиги. Что будет дальше – это уже решение вышестоящих инстанций, но спортивный принцип должен быть, и мы заслужили это! Моим ребятам неважно, достроенный у нас стадион или недостроенный. Им важен футбол. Если отнять у них эту возможность, это будет неправильно.