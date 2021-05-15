«Бешикташ» впервые с 2017 года выиграл чемпионат Турции

В чемпионате Турции завершились матчи заключительного 42-го тура. Благодаря победе в гостях над «Гезтепе» со счетом 2:1 чемпионский титул завоевал «Бешикташ».

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида на 10-й минуте вывел команду из Стамбула вперед.

На 24-й хозяева отыгрались благодаря голу Альпаслана Озтюрка, однако в итоге успех в матче и чемпионский титул команде Сергена Ялчина принес пенальти, который реализовал на 69-й минуте алжирский полузащитник Рашид Геззаль.

«Бешикташ» набрал 84 очка – столько же, сколько и «Галатасарай», обыгравший дома в последнем туре «Ени Малатьяспор» (3:1). Первое место осталось за «Бешикташем» благодаря преимуществу по личным встречам – победа 2:0 дома и поражение 1:3 в гостях.

Обе команды получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций будет зависеть от исхода финала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» 18 мая сыграет с «Антальяспором», за который выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.