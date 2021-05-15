Рамирес – о подписании нового контракта с «Краснодаром»: Большое спасибо за доверие

26-летний эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился эмоциями после подписания нового соглашения с клубом.

— Болельщики ФК «Краснодар», руководители, коллеги, техники, сотрудники клуба и спонсоры! Сегодня особенный день для меня и моей семьи. Сегодня я продолжил историю, начатую несколько лет назад, и могу сказать, что очень горжусь тем, что принадлежу к этому великому клубу. В этом году результаты были не такими, как хотелось бы мне и моим партнерам по команде, но я могу заверить, что, защищая цвета клуба, я отдам все, чтобы ФК «Краснодар» вышел на первое место. Большое спасибо за доверие, проявленное этим обновлением, вы можете рассчитывать на все мои усилия и преданность. «Краснодар» — лучший! — написал эквадорец в инстаграме.

За «быков» Рамирес выступает с 2017 года.

В текущем сезоне РПЛ Кристиан принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.