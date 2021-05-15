Брендан Роджерс: У других клубов бюджеты, гораздо больше, чем у «Лестера», но мы способны побеждать

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в интервью для BBC Radio 5 Live прокомментировал победу над «Челси» в финале Кубка Англии.

«Мы вознаграждены за прогресс наших футболистов, – отметил Роджерс. – Для такого клуба как «Лестер» прежде всего важно оставаться конкурентоспособным, а завоевание трофеев – это большой бонус.

Реальность такого, что у других клубов бюджеты гораздо больше, чем у нас. Но мы доказали, что способны сражаться и преодолевать эту разницу. Сегодня с точки зрения тактики мы сыграли великолепно. Сэйвы Каспера Шмейхеля были великолепны. Это было невероятно. Нам повезло, что у нас есть такой вратарь».

«Лисы» никогда прежде не выигрывали старейший футбольный турнир. Встреча на «Уэмбли» завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лестера». Единственный гол на 63-й минуте забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.