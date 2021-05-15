Гол Мхитаряна принес «Роме» победу над «Лацио», команда Индзаги потеряла шансы на выход в ЛЧ

В 37-м туре чемпионата Италии «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби с результатом 2:0.
На 42-й минуте счет ударом в касание после передачи Эдина Джеко счет ударом в касание открыл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
На 78-й перевес «Ромы» увеличил испанский нападающий Педро.
Команда Симоне Индзаги заканчивала встречу вдесятером. На 88-й минуте второе предупреждение получил Франческо Ачерби.
Мхитарян – лучший бомбардир красно-желтых в нынешнем сезоне. В 33 матчах Генрих забил 12 мячей и сделал 11 голевых передач.