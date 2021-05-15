Гол Мхитаряна принес «Роме» победу над «Лацио», команда Индзаги потеряла шансы на выход в ЛЧ

Мхитарян – лучший бомбардир красно-желтых в нынешнем сезоне. В 33 матчах Генрих забил 12 мячей и сделал 11 голевых передач.

На 42-й минуте счет ударом в касание после передачи Эдина Джеко счет ударом в касание открыл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

В 37-м туре чемпионата Италии «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби с результатом 2:0.

«Лацио», оставшись с 67 очками после 36 игр, занимает шестое место. Бело-голубые потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов. У «Ювентуса», который идет четвертым, – 75 очков.

«Рома», набрав 61 очко в 37 встречах, находится на седьмой строчке таблицы.

18 мая «Лацио» примет «Торино» в перенесенном матче 25-го тура.

«Рома» завершит чемпионат 23 мая выездной игрой против «Специи».

Чемпионат Италии

37-й тур

«Рома» (Рим) – «Лацио» (Рим) – 2:0 (1:0)

Голы: Мхитарян, 42, Педро, 78.

Удаление: Ачерби (Л), 88 (второе предупреждение).