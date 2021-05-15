«Вест Хэм» не смог обыграть «Брайтон» и остался на шестом месте в АПЛ

В 36-м туре чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Вест Хэмом».

На 84-й Дэнни Уэлбек вывел хозяев вперед, а на 87-й лондонская команда отыгралась благодаря голу алжирского нападающего Саида Бенрахма.

«Вест Хэм» занимает шестое место, набрав 59 очков. У идущего четвертым «Челси» – 64, а у «Ливерпуля» – 60.

«Брайтон» находится на 17-й строчке таблицы, имея 38 очков и гарантировав себе спасение от вылета.

18 мая «Брайтон» примет «Манчестер Сити». 19 мая «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Вест Бромвичем».