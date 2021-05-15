Левандовски летом может перейти в «ПСЖ»

32-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски в летнее трансферное окно может перейти в «ПСЖ», об этом сообщает L'equipe.

Поляк с 2014 года выступает за мюнхенскую команду.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В матче 33-го тура немецкой бундеслиги против «Фрайбурга» Левандовски забил 40-й гол и повторил рекорд немца Герда Мюллера по количеству забитых мячей в одном сезоне чемпионата Германии.

В составе «Баварии» футболист стал семикратным чемпионом страны и победителе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.