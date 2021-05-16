Томас Тухель: Когда «Лестер» забивал была игра рукой, а судьи VAR не заинтересовались

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пожаловался на то, что судьи не проверили гол «Лестера».

В финале Кубка Англии Юри Тилеманс поразил ворота лондонцев на 63-й минуте. В ходе атаки нападающий «Лестера» Айосе Перес задел мяч рукой, однако судьи, отвечавшие за VAR, не предложили главному арбитру Майклу Оливеру посмотреть этот эпизод.

В итоге «Лестер» выиграл 1:0 и впервые в истории стал победителем старейшего футбольного турнира.

«Игроки сказали мне, что это была игра рукой, – отметил Тухель в послематчевом интервью для BBC. – Во второй игре подряд против нас играют рукой, а VAR не вмешивается. Тоже самое было в матче против «Арсенала», и сегодня тоже самое, а ведь такие ошибки влияют на итоговый результат.

Хочу сказать, что я больше не эксперт по игре рукой. Я не знаю, когда есть игра рукой, а когда ее нет. Я не знаю, когда нормально наказывать за игру рукой, а когда нормально играть рукой.