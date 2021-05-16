«Порту» разгромил «Риу Аве» и оформил выход в групповой этап Лиги чемпионов

В предпоследнем 33-м туре чемпионата Португалии «Риу Аве» на своем поле уступил «Порту» со счетом 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте счет открыл Тони Мартинес, а на 59-й отличился Луис Диас. Крупным перевес «драконов» стал на 68-й, когда автором забитого мяча стал Сержиу Оливейра, а Диас добавил себе в статистику результативную передачу.

Португальский чемпионат досрочно выиграл «Спортинг», набрав 82 очка. «Порту» с 77 очками гарантировал себе второе место и выход в групповой этап Лиги чемпионов. У занимающей третью строчку «Бенфики» – 73 очка.

«Риу Аве» находится на 16-м месте, опережая «Фаренсе» по дополнительным показателям. 17-я и 18-я команда примейры вылетают во второй дивизион, а 16-я принимает участие в стыковых матчах.

В последнем туре 19 мая «Порту» примет «Белененсеш», за который выступает российский вратарь Станислав Крицюк, а «Риу Аве» сыграет на выезде с «Насьоналом».