«Клермон» впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата Франции, финишировав вторым в лиге 2

Во Франции завершился турнир лиги 2.

Первое место занял «Труа», набрав 77 очко. Помимо команды из департамента Об, прямую путевку в элитный дивизион на следующий сезон завоевал «Клермон», финишировав на втором месте с 72 очками.

«Труа» входит в холдинг, которому принадлежит «Манчестер Сити», и в прошлом неоднократно играл в элите и трижды выступал в еврокубках.

«Клермон» ранее никогда за свою 110-летнюю историю не выходил в лигу 1.

Третье место с 70 очками заняла «Тулуза», получив право сыграть в стыковых матчах против 18-команды элитного дивизиона.