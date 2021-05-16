Андреа Пирло: Если бы «Ювентус» всегда играл так же как с «Интером», мы бы боролись за нечто большее

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал домашню победу над миланским «Интером» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Если бы мы играли с такой же решительностью и желанием бороться за каждый матч во всех играх нынешнего сезона, то сейчас бы боролись за нечто более серьезное, чем финиш в первой четверке. В матчах, которые выглядели простыми на бумаге, мы допустили слишком много ошибок», – отметил Пирло в интервью для Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвертое место, обогнав «Наполи». У неаполитанцев 73 очка, и 16 мая, они сыграют на выезде с «Фиорентиной». Игра во Флоренции начнется в 13:30 по московскому времени.

От Италии прямые путевки в Лигу чемпионов получают четыре лучшие команды.