Рауль может стать новым главным тренером «Реала» после ухода Зидана

Мадридская газета Marca сообщает, что следующим главным тренером «Реала» может стать Рауль.

По информации Goal.com., Зинедин Зидан уже сообщил футболистам Королевского клуба о том, что покинет команду после завершения сезона. Руководство «сливочных» рассматривает Рауля в качестве преемника француза.

Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании с 2019 года работает со второй командой клуба «Реал Мадрид Кастилья» в сегунде B, третьем по статусу испанском дивизионе. В нынешнем сезоне «Кастилья» уже гарантировала себе право сыграть в плей-офф за повышение в классе.

C 1994 по 2010 годы Рауль провел 741 матч в составе «Реала», забив 323 гола, а также трижды выиграв Лигу чемпионов и пять раз завоевав титул чемпиона Испании.

За два тура до конца чемпионата Королевский клуб занимает в примере второе место, на два очка отставая от «Атлетико».