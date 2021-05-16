Паулу Фонсека: Мы очень хотели подарить болельщикам «Ромы» победу в дерби

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в римском дерби.

«Я очень доволен, поскольку мы выиграли дерби, – рассказал Фонсека в интервью для DAZN. – Я хотел бы разделить эту радость с нашими болельщиками. Мы очень хотели сделать им такой приятный подарок, ведь они всегда были так близки нам. Мы хорошо подготовились, сыграли сосредоточенно и не позволили «Лацио» сыграть в тот футбол, в который они любят играть».

Победу «Роме» принесли голы Генриха Мхитаряна и Педро. Команда Фонсеки занимает седьмое место, набрав 61 очко.

В следующем сезоне с красно-желтыми будет работать Жозе Моуринью.