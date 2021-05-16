Геркус - о скором переходе Мухина в ЦСКА: Очень неуважительное решение по отношению к «Локомотиву»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение о появившейся информации, что хавбек железнодорожников Максим Мухин достиг договоренности о контракте с ЦСКА.

«Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу „Локомотив“. Когда молодые игроки уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за денег - это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом», - написал Геркус в своем телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей, именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

Добавим, в нынешнем сезоне РПЛ Мухин провел 10 матчей, но результативным действиями не отметился.