Харин – о Талалаеве: На тренировках заставляет работать на двести процентов

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин поделился мнением о 48-летнем наставнике команды Андрее Талалаеве.

— На тренировках заставляет работать на двести процентов. Чтобы не было простоев, чтобы игроки всюду добегали, всегда боролись, шли в стыки. Тренер повторяет, что бороться нужно плечо в плечо, и очень недоволен, если в борьбе случайно попадаешь другому игроку по ногам. Также Талалаев много времени уделяет теориям — можем по часу разбирать соперника или свои игры, — передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Сегодня в 14:00 в заключительном туре РПЛ «Ахмат» примет московский «Спартак».

Команда Талалаева занимает 10-е место в турнирной таблице с 39 очками. У красно-белых 56 очков, с которыми они располагаются на второй строчке.