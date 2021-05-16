Марадишвили – перед матчем «Динамо» – ЦСКА: Мы должны одержать победу

21-летний полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от последнего матча в сезоне-2020/21.

— Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой игры. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не все зависит от нас, но мы должны одержать победу, а после финального свистка поймем, какое место займем по итогам сезона, — приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

Команда Ивицы Олича занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Динамо» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 47 набранных очков.