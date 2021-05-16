Моро – перед матчем «Динамо» – ЦСКА: Мы должны сыграть ради болельщиков и добыть победу

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от последнего матча в сезоне-2020/21.

— В последних трех матчах мы не добились нужного результата, так что во встрече с ЦСКА мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу. Я хочу побеждать в каждой игре, так что мне легко находить мотивацию.

Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки, — приводит слова хорватского футболиста официальный сайт «Динамо».

«Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 47 набранных очков. Команда Ивицы Олича занимает шестое место с 50 очками.