Симеоне - перед матчем с «Осасуной»: Постараемся выиграть, не думая о других командах

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура примеры с «Осасуной».

«Мы всегда придерживаемся одной философии. Постараемся выиграть у «Осасуны», не думая о других командах. На протяжении сезона мы испытывали трудности, но сейчас мы выглядим лучше. Тренер всегда должен пытаться найти правильное решение, нам нужно продолжать в том же духе», - приводит слова специалиста TMW.

Отметим, что «матрасники» после 36 матчей в ла лиге занимают первую позицию, набрав 80 очков. За ними следует мадридский «Реал» (78 очков), а на третьем месте расположилась «Барселона» (76).

Напомним, что матч «Атлетико» - «Осасуна» состоится сегодня, 16 мая в Мадриде. Начало игры - в 19.30 по московскому времени.