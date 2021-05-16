Источник: Кержаков может стать главным тренером «Нижнего Новгорода»

38-летний российский специалист Александр Кержаков может возглавить «Нижний Новгород», об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Нижегородский клуб со следующего сезона будет выступать в РПЛ, так как занявший второе место по итогам чемпионата ФНЛ «Оренбург» не смог пройти процедуру лицензирования для участия в высшем дивизионе России в сезоне-2021/22.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата ФНЛ занял третье место в турнирной таблице с 88 очками, «Томь» оказалась на 18-м месте, набрав 41 очко, и вылетела в ПФЛ.

Ранее сообщалось, что Кержаков может сменить на посту главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова.