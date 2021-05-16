«Акрон» останется в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона

«Акрон» останется в ФНЛ, несмотря на то, что команда вылетела по итогам турнира. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Данное решение было принято в связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон «Тамбовом», а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 регламента чемпионата ФНЛ сезона-2020/21, тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС.

Напомним, что «Акрон» по итогам сезона-2020/21 занял 17-е место, набрав 42 очка. Также тольяттинский клуб имеет лицензию РФС 2, дающую право сыграть в Олимп-Первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

Добавим, в РПЛ вышли самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».