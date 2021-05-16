Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Наполи»

Тренерские штабы «Фиорентины» и «Наполи» огласили стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Террачиано, Венути, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Бираги, Пульгар, Кастровелли, Бонавентура, Рибери, Влахович.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Фабиан, Бакайоко, Зиленски, Политано, Осимхен, Инсинье.
Добавим, что после 36 матчей в серии а «Фиорентина» занимает 13 место, набрав 39 очков. «Наполи» расположился на пятой строчке и заработал 73 очка.