«Локомотив» - «Урал». Смолов выйдет с первых минут на матч заключительного тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» огласили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.
Нападающий железнодорожников Федор Смолов начнет игру с первых минут.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Крыховяк.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Добавим, что подопечные Марко Николича занимают третью позицию, отставая от московского «Спартака» на три очка. Чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, железнодорожникам требуется победить «Урал», а красно-белые должны уступить «Ахмату».