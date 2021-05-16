ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РПЛ

Тренерские штабы московских ЦСКА и «Динамо» огласили стартовые составы матч 30-го тура чемпионата России.
Нападающий армейцев Федор Чалов начнет игру с первых минут.
«Динамо»: Лещук, Варела, Нойштедер, Евгеньев, Скопинцев, Шиманьски, Моро, Фомин, Захарян, Лесовой, Тюкавин.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Марио Фернандес, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Чалов.
Отметим, что перед заключительным туром ЦСКА расположился на шестом месте, набрав 50 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию,заработав 47 очков.