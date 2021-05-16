«Ахмат» - «Спартак». Промес и Соболев выйдут с первых минут на матч заключительного тура РПЛ

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» огласили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.
Нападающие красно-белых Александр Соболев, Джордан Ларссон и Квинси Промес начнут игру с первых минут.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.
Отметим, что перед заключительным туром «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 59 очков. Для попадания в Лигу чемпионов подопечным Доменико Тедеско достаточно сыграть вничью с грозненским клубом. «Ахмат» занимает 10-ю позицию, заработав 39 очков.